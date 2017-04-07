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В МЧС прокомментировали паводковую обстановку в Лунинском районе

12:27 | 07.04.2017 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Паводковая обстановка, сложившаяся на данный момент в Лунинском районе Пензенской области, не имеет значительных отличий от гидрометеорологических условий прошлого года. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте главного управления МЧС России по региону в пятницу, 7 апреля.

В МЧС прокомментировали паводковую обстановку в Лунинском районе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Глубина промерзания почвы увеличилась до четырех раз по сравнению с прошлым годом, но практически не превышает среднегодовых значений. По предварительным прогнозам, паводковая ситуация 2017 года не будет выделяться на фоне прошлых лет. В зону возможных подтоплений не попадают железнодорожные и автомобильные мосты, земли сельхозугодий, а также скотомогильники», — отмечается в тексте.

В нем поясняется, что специалисты готовы к любому развитию событий — разработан комплексный план по уменьшению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на период весеннего половодья.

«В нем учтены все населенные пункты, попадающие в зону риска», — говорится в сообщении.

В нем добавляется, что произведен расчет сил и средств, необходимых для работы.
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