Добровольцы очистили от мусора территорию под будущим сквером на Западной поляне в Пензе Общество

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Около 20 добровольцев убрали территорию будущего сквера «Зеленая волна» на улице Мира в Пензе в пятницу, 7 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их число вошли члены областного отделения Русского географического общества, участники молодежного клуба, ученики школы №18 и сотрудники администрации Ленинского района Пензы.

Территория, где выделено место под сквер, располагается вблизи большого оврага, в котором ранее находилась свалка строительного мусора. В настоящее время здесь снесены незаконно построенные гаражи, территория выровнена и очищена от крупных отходов.

По словам председателя реготделения Русского географического общества Игоря Пантюшова, отсюда открывается красивый вид, в связи с чем есть перспектива создания на этом земельном участке смотровой площадки.

«Здесь такой вид обзорный, который летом покажет всю красоту нашего города. [... ] Мы хотим сделать для молодежи такую небольшую смотровую площадку», — сказал он.