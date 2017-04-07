Добровольцы очистили от мусора территорию под будущим сквером на Западной поляне в Пензе
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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Около 20 добровольцев убрали территорию будущего сквера «Зеленая волна» на улице Мира в Пензе в пятницу, 7 апреля.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
В их число вошли члены областного отделения Русского географического общества, участники молодежного клуба, ученики школы №18 и сотрудники администрации Ленинского района Пензы.
Территория, где выделено место под сквер, располагается вблизи большого оврага, в котором ранее находилась свалка строительного мусора. В настоящее время здесь снесены незаконно построенные гаражи, территория выровнена и очищена от крупных отходов.
По словам председателя реготделения Русского географического общества Игоря Пантюшова, отсюда открывается красивый вид, в связи с чем есть перспектива создания на этом земельном участке смотровой площадки.
«Здесь такой вид обзорный, который летом покажет всю красоту нашего города. [... ] Мы хотим сделать для молодежи такую небольшую смотровую площадку», — сказал он.