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В Пензе четвертый раз прошел региональный форум молодых парламентариев

16:41 | 07.04.2017 | Общество

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Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Представители разных районов области приняли участие в работе IV форума молодых парламентариев, который состоялся в доме молодежи в Пензе в пятницу, 7 апреля.

В Пензе четвертый раз прошел региональный форум молодых парламентариев

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Обращаясь к собравшимся, председатель молодежного парламента при Законодательном собрании Пензенской области Наталья Назарова отметила, что в настоящее время высока потребность в активных молодых людях, готовых выдвигать законодательные инициативы.

«Мы каждый день стараемся сделать так, чтобы вы поверили в себя. […] Мы считаем, что наш час икс уже настал? и каждый раз на площадке форума мы стараемся как раз это вам и показать, обсудить в вами, что мы уже сейчас делаем и можем делать», — сказала она.

Во время форума была организована работа пяти тематических секций — «Память и гордость в сердцах поколений», «Молодежный парламентаризм», «Я гражданин», «Молодежные проекты сегодня», «Ученическое и студенческое самоуправление».

На площадке «Я гражданин» участники поэкспериментировали и приняли участие в сценической импровизации, чтобы найти новые форматы поднятия темы гражданской ответственности.

Участники секции «Молодежный парламентаризм» познакомились с системой внутреннего взаимодействия активистов, в том числе между представителями районов области, а также обсудили, чего удалось достичь со времени проведения прошлых форумов и что планируется осуществить в дальнейшем.
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