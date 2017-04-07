В Пензе определены победители межрайонного этапа конкурса «Успешная семья – 2017» Общество

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Три семьи стали победителями межрайонного этапа фестиваля-конкурса «Успешная семья – 2017», который прошел во дворце детского и юношеского творчества Пензы в пятницу, 7 апреля.

Фото: Penza-gorod.ru

По итогам двух конкурсных заданий первое место было разделено между семьями Милюковых из Первомайского района Пензы, Трушниных из Заречного и Исаевых из Бессоновского района.

Второе место члены жюри присудили семье Кораблевых из Пензенского района.

Все они примут участие в региональном этапе конкурса, который пройдет в областной библиотеке имени М.Ю. Лермонтова 27 апреля.

Победители будут защищать честь региона на окружном этапе конкурса «Успешная семья Приволжья» в Ульяновске, сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.