В Пензе ЗАО «Декор-Трейд» выплатит клиенту более 160 тыс. рублей за сданный не вовремя дом Общество

Пенза, 8 апреля 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы взыскал с ЗАО «Декор-Трейд» денежные средства в пользу клиента за несвоевременно сданный дом.

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«Между ЗАО «Декор-Трейд» и участником долевого строительства был заключен договор, по которому застройщик обязался построить многоквартирный жилой дом и после получения разрешения на ввод в эксплуатацию передать не позднее 30 ноября 2016 года в собственность квартиру. Истец в свою очередь обязался оплатить обусловленную договором цену и принять объект долевого строительства при наличии разрешения на ввод дома в эксплуатацию», ― сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Железнодорожного районного суда.

По его словам, истец исполнил свои обязательства по внесению ответчику общей стоимости объекта долевого строительства.

«В нарушение условий договора объект долевого строительства в установленный срок истцу передан не был, не передан он и на момент рассмотрения дела. Претензия о ненадлежащем исполнении обязательств по договору и добровольной выплате неустойки, направленная истцом в адрес ответчика, осталась без ответа», ― добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что суд взыскал с ЗАО «Декор-Трейд» неустойку за нарушение срока передачи объекта недвижимости в размере 87 тыс. 983 рубля, убытки за аренду жилого помещения ― 16 тыс. рублей, штраф ― 54 тыс. 491 рубль и компенсацию морального вреда ― 5 тыс. рублей.

«Просьбу ответчика о снижении размера неустойки и убытков суд посчитал необоснованной и не подлежащей удовлетворению. Решение не вступило в законную силу», ― отметил представитель суда.