Книгу «Женщины Заречного» планируется выпустить тиражом 1 тыс. экземпляров Общество

Заречный, 9 апреля 2017. PenzaNews. Музейно-выставочный центр города Заречного Пензенской области объявил аукцион, по итогам которого будет заключен контракт на издание книги, посвященной жительницам закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в документации, опубликованной на портале госзакупок, книгу «Женщины Заречного» планируется выпустить тиражом 1 тыс. экземпляров.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 970 тыс. рублей. Источник финансирования — средства городского бюджета.

Согласно требованиям заказчика, издание книги должно занять не более 20 дней с даты заключения контракта, при этом аукцион назначен на 17 апреля.

Таким образом, книга, предположительно, выйдет в свет ко Дню города, который отмечается в Заречном в конце мая.

Ожидается, что она примерно на 40% будет состоять из фотографий и графического материала, остальную часть займут тексты.