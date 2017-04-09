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Книгу «Женщины Заречного» планируется выпустить тиражом 1 тыс. экземпляров

13:58 | 09.04.2017 | Общество

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Заречный, 9 апреля 2017. PenzaNews. Музейно-выставочный центр города Заречного Пензенской области объявил аукцион, по итогам которого будет заключен контракт на издание книги, посвященной жительницам закрытого административно-территориального образования (ЗАТО).

Книгу «Женщины Заречного» планируется выпустить тиражом 1 тыс. экземпляров. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается в документации, опубликованной на портале госзакупок, книгу «Женщины Заречного» планируется выпустить тиражом 1 тыс. экземпляров.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 970 тыс. рублей. Источник финансирования — средства городского бюджета.

Согласно требованиям заказчика, издание книги должно занять не более 20 дней с даты заключения контракта, при этом аукцион назначен на 17 апреля.

Таким образом, книга, предположительно, выйдет в свет ко Дню города, который отмечается в Заречном в конце мая.

Ожидается, что она примерно на 40% будет состоять из фотографий и графического материала, остальную часть займут тексты.
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