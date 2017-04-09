03:27:39 Понедельник, 10 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Изменилось место прощания с пензенским предпринимателем Сергеем Герасимовым

17:49 | 09.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Церемония прощания с предпринимателем, директором ОАО «Горинвестстрой» Сергеем Герасимовым, скоропостижно скончавшимся на 54-м году жизни, пройдет в центре культуры и досуга, который также известен жителям Пензы как бывший дворец культуры имени С.М. Кирова. Об этом сообщила супруга бизнесмена Светлана Герасимова.

Изменилось место прощания с пензенским предпринимателем Сергеем Герасимовым. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Она уточнила, что проститься с покойным его друзья и знакомые смогут во вторник, 11 апреля, с 12.30 до 14.00.

«Изменилось место прощания с Сергеем Герасимовым. Он будет ждать 11 апреля, вторник, в ДК имени Кирова с 12.30 до 14.00», — написала Светлана Герасимова на своей странице в Facebook.

Ранее предполагалось, что траурное мероприятие состоится в ритуальном зале пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко.
Актуальное
Читайте также
Мэр Пензы распорядился убрать с улиц мешки с мусором после субботника Раскрыта кража продукции и денег из торгового павильона под Пензой
Мэр Пензы оценил ход работ по благоустройству кладбищ Двое жителей Пензенской области подозреваются в краже солений, водки, вина и конфет
В Пензе ранее судимая женщина подозревается в краже духов В Чемодановке раскрыта кража денег из столовой сельхозкооператива
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама