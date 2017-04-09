Изменилось место прощания с пензенским предпринимателем Сергеем Герасимовым Общество

Пенза, 9 апреля 2017. PenzaNews. Церемония прощания с предпринимателем, директором ОАО «Горинвестстрой» Сергеем Герасимовым, скоропостижно скончавшимся на 54-м году жизни, пройдет в центре культуры и досуга, который также известен жителям Пензы как бывший дворец культуры имени С.М. Кирова. Об этом сообщила супруга бизнесмена Светлана Герасимова.

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Она уточнила, что проститься с покойным его друзья и знакомые смогут во вторник, 11 апреля, с 12.30 до 14.00.

«Изменилось место прощания с Сергеем Герасимовым. Он будет ждать 11 апреля, вторник, в ДК имени Кирова с 12.30 до 14.00», — написала Светлана Герасимова на своей странице в Facebook.

Ранее предполагалось, что траурное мероприятие состоится в ритуальном зале пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко.