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Пензенские поисковики приняли участие в открытии всероссийской «Вахты памяти»

09:55 | 10.04.2017 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Члены пензенского регионального отделения «Поискового движения России» приняли участие в открытии всероссийской акции «Вахта памяти – 2017» в Калининграде.

Пензенские поисковики приняли участие в открытии всероссийской «Вахты памяти»

Фото: пензенское отделение «Поискового движения России»

Как сообщила ИА «PenzaNews» председатель реготделения «Поискового движения России» Лариса Казакова, вместе с ней регион представлял член поискового отряда «Поиск-вездеход» Константин Кривулин.

«Всего на мероприятии присутствовали представители 65 регионов нашей страны. К участникам всероссийского мероприятия с приветственной телеграммой обратился президент РФ Владимир Путин. Ее зачитала ответственный секретарь «Поискового движения России», член Общественной палаты РФ Елена Цунаева», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в рамках акции прошла презентация нового проекта движения под названием «Судьба солдата», в рамках которого будут объединены существующие методики и практики по установлению судеб пропавших без вести в годы Великой Отечественной войны.

«Представители поисковых отрядов обсудили методические аспекты реализации проекта, вопросы проведения международных экспедиций, обменялись опытом реализации региональных и межрегиональных проектов», — сказала Лариса Казакова.

Она добавила, что представители Ленинградской области передали пензенским поисковикам медали «За боевые заслуги» и «За оборону Ленинграда», принадлежавшие уроженцу Лунинского района Ивану Пешакову, останки которого были найдены в Кировском районе в 2013 году.

«В ближайшее время награды будут переданы родственникам в торжественной обстановке», — пояснила она.
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