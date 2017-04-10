Мэр Пензы потребовал усилить контроль за качеством ремонта дорог Общество

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал усилить контроль за ремонтом дорог, чтобы исключить случаи формального подхода к выполнению задачи по приведению проезжих частей в нормативное состояние.

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«Нужно осуществлять круглосуточный контроль за работами по ремонту дорог и тротуаров, [...] иначе через месяц мы вновь будем вынуждены ремонтировать те же самые участки», — сказал мэр в ходе совещания, которое он провел в департаменте ЖКХ города утром в понедельник, 10 апреля.

Он привел пример, как на улице Бакунина, чтобы выровнять положение люка на проезжей части, под него положили несколько кирпичей.

«Эти примеры говорят о безответственном подходе к делу. Так дальше не пойдет. Должен быть результат, а не видимость деятельности», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мэр поручил начальнику департамента ЖКХ Пензы Андрею Скрипкину принять действенные меры по усилению контроля за качеством ремонта дорог, а также активнее привлекать к этой работе представителей общественности.