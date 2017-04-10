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Мэр Пензы потребовал усилить контроль за качеством ремонта дорог

10:42 | 10.04.2017 | Общество

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Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал усилить контроль за ремонтом дорог, чтобы исключить случаи формального подхода к выполнению задачи по приведению проезжих частей в нормативное состояние.

Мэр Пензы потребовал усилить контроль за качеством ремонта дорог. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Нужно осуществлять круглосуточный контроль за работами по ремонту дорог и тротуаров, [...] иначе через месяц мы вновь будем вынуждены ремонтировать те же самые участки», — сказал мэр в ходе совещания, которое он провел в департаменте ЖКХ города утром в понедельник, 10 апреля.

Он привел пример, как на улице Бакунина, чтобы выровнять положение люка на проезжей части, под него положили несколько кирпичей.

«Эти примеры говорят о безответственном подходе к делу. Так дальше не пойдет. Должен быть результат, а не видимость деятельности», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, мэр поручил начальнику департамента ЖКХ Пензы Андрею Скрипкину принять действенные меры по усилению контроля за качеством ремонта дорог, а также активнее привлекать к этой работе представителей общественности.
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