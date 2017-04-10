В Пензе в День Победы будет изменена схема дорожного движения Общество

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Временная схема организации дорожного движения будет действовать в Пензе в период проведения праздничных мероприятий, посвященных 72-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.

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С 22.00 8 мая до 13.00 9 мая предусмотрено временное ограничение стоянки транспортных средств по нечетной стороне улицы Пушкина — на участке от улицы Московской до улицы Володарского, а также от улицы Володарского до улицы Кулакова.

В этот же период будет ограничена стоянка по четной и нечетной сторонам ряда улиц: Лермонтова — от улицы Советской до улицы Ленинградской, на улице Советской — от улицы Карла Маркса до улицы Лермонтова, на улице Карла Маркса — от улицы Кирова до улицы Володарского, на улице Московской — от улицы Карла Маркса до улицы Кураева.

Также стоянка будет ограничена по обеим сторонам улицы Кураева — от улицы Володарского до улицы Кирова, на улицах Кулакова и Дзержинского — на участке от улицы Пушкина до улицы Коммунистической, на улице Коммунистической — от улицы Дзержинского до улицы Карпинского, на улице Космодемьянской — на участке от улицы Пушкина до улицы Захарова.

Кроме того, машину нельзя будет оставить на улицах Захарова и Мира — на участке от улицы Космодемьянской до улицы Ленинградской, на улице Ленинградской — от улицы Мира до улицы Лермонтова, на улице Карпинского — от улицы 8 Марта до проспекта Победы, а также на проспекте Победы — от улицы Беляева до улицы Пионерской.

На сутки — с 20.00 8 мая до 20.00 9 мая — будет ограничена стоянка на улице Суворова — от улицы Кулакова до улицы Бекешской, на улице Бакунина — от улицы Толстого до улицы Суворова, на улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева, а также на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.

В День Победы, 9 мая с 8.30 до 10.30 на время прохождения колонны курсантов будет приостановлено движение по маршруту от центрального контрольно-пропускного пункта Пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева до монумента на проспекте Победы, а именно — на улицах Лермонтова, Советской, Карла Маркса, Московской, Пушкина, Кулакова, Дзержинского и Коммунистической. Также будут перекрывать дороги в период с 11.30 до 12.30, когда курсанты будут возвращаться обратно.

С 8.30 до 16.00 будет прекращено движение по проспекту Победы — от улицы Ленина до улицы Беляева, по улице Ленина — от монумента воинской и трудовой славы пензенцев до Гагаринского путепровода, по улице Пионерской — от улицы Коммунистической до улицы Луначарского.

В это же время в связи с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты будет прекращено движение на улице Карпинского — от монумента воинской и трудовой славы пензенцев на проспекте Победы до кольца на пересечении с улицей 8 Марта. Нельзя будет проехать по улице Коммунистической — на участке от улицы Карпинского до улицы Дзержинского, по улице Луначарского — от Гагаринского путепровода до пересечения с проспектом Победы.

В связи с мероприятиями на Юбилейной площади в период с 6.00 до полуночи 9 мая будет прекращено движение транспорта по улице Бакунина — на участке от улицы Толстого до улицы Суворова, по улице Новый Кавказ — от улицы Толстого до улицы Пугачева, а также на улице Пугачева — от улицы Новый Кавказ до улицы Некрасова.

С 20.00 до 23.00 будет прекращено движение по улице Суворова — на участке от улицы Бекешской до улицы Кулакова, кроме транспорта общего пользования, а также по улице Толстого — от улицы Суворова до улицы Пушкина; по улице Некрасова — от улицы Суворова до улицы Пушкина, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.