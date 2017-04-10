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В Заречном около 40 млн. рублей направят на ремонт ДК «Современник»

17:46 | 10.04.2017 | Общество

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Заречный, 10 апреля 2017. PenzaNews. 38 млн. рублей будет направлено в 2017 году на ремонт дворца культуры «Современник» в Заречном Пензенской области, который планируется начать в июне.

В Заречном около 40 млн. рублей направят на ремонт ДК «Современник»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В первую очередь намечено привести в порядок внешний вид здания — отремонтировать фасад, кровлю, окна, двери. В будущем году начнется обновление зала, фойе, вестибюля и второго этажа. Также будет восстановлена инженерная инфраструктура. Кроме того, планируется замена сидений в зале.

В целом в текущем году на ремонт социально значимых объектов будет потрачено 89 млн. рублей. В их числе — школа №216.

Также планируется привести в порядок стадион, дом ветеранов, школу №218 и ТЮЗ.

По словам директора управления капитального строительства Заречного Романа Панина, УКС отказался от практики латания дыр в пользу комплексного проведения ремонтных работ.

«Это более затратно, зато позволит потом долгое время не возвращаться на объекты», — цитирует Романа Панина газета «Заречье сегодня».
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