В Заречном около 40 млн. рублей направят на ремонт ДК «Современник» Общество

Заречный, 10 апреля 2017. PenzaNews. 38 млн. рублей будет направлено в 2017 году на ремонт дворца культуры «Современник» в Заречном Пензенской области, который планируется начать в июне.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В первую очередь намечено привести в порядок внешний вид здания — отремонтировать фасад, кровлю, окна, двери. В будущем году начнется обновление зала, фойе, вестибюля и второго этажа. Также будет восстановлена инженерная инфраструктура. Кроме того, планируется замена сидений в зале.

В целом в текущем году на ремонт социально значимых объектов будет потрачено 89 млн. рублей. В их числе — школа №216.

Также планируется привести в порядок стадион, дом ветеранов, школу №218 и ТЮЗ.

По словам директора управления капитального строительства Заречного Романа Панина, УКС отказался от практики латания дыр в пользу комплексного проведения ремонтных работ.