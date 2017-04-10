В Заречном около 40 млн. рублей направят на ремонт ДК «Современник»

В первую очередь намечено привести в порядок внешний вид здания — отремонтировать фасад, кровлю, окна, двери. В будущем году начнется обновление зала, фойе, вестибюля и второго этажа. Также будет восстановлена инженерная инфраструктура. Кроме того, планируется замена сидений в зале.
В целом в текущем году на ремонт социально значимых объектов будет потрачено 89 млн. рублей. В их числе — школа №216.
Также планируется привести в порядок стадион, дом ветеранов, школу №218 и ТЮЗ.
По словам директора управления капитального строительства Заречного Романа Панина, УКС отказался от практики латания дыр в пользу комплексного проведения ремонтных работ.
«Это более затратно, зато позволит потом долгое время не возвращаться на объекты», — цитирует Романа Панина газета «Заречье сегодня».
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