Суд счел законными действия работодателя при увольнении бухгалтера за прогулы Общество

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Кузнецкий районный суд Пензенской области оставил без удовлетворения исковые требования бухгалтера, которая просила взыскать с бывшего работодателя компенсацию в размере более 13 тыс. рублей за задержку выдачи трудовой книжки при увольнении.

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«Женщина указала, что с февраля 2015 года по октябрь 2016 года состояла в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем. При увольнении работодатель не выдал ей трудовую книжку и не произвел выплату зарплаты за фактически отработанное время», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель суда.

По его словам, в судебном заседании бухгалтер пояснила, что ответчик все же выдал ей трудовую книжку, однако уже после обращения в суд.

«В свою очередь индивидуальный предприниматель пояснила, что все требования действующего законодательства при увольнении работницы ею были соблюдены», — сказал собеседник агентства.

Представитель суда уточнил, что в действительности 27 октября после конфликта с работодателем сотрудница ушла и больше на работу не выходила, уведомления о необходимости явиться игнорировала, в связи с чем приказом от 28 ноября трудовой договор с ней был расторгнут за прогулы.

«Из материалов дела усматривается, что работодателем были предприняты меры для своевременного вручения бывшей сотруднице трудовой книжки — направлено уведомление о необходимости явиться за ней. С данного момента предприниматель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки», — пояснил он.