В Пензе прокуратура требует закрыть доступ к 30 сайтам с информацией о наркотиках Общество

Пенза, 10 апреля 2017. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы требует закрыть доступ к более чем 30 сайтам, на которых размещена информация о способах производства и приобретения наркотических средств, а также о возможностях незаконной купли-продажи анаболических стероидов, содержащих в своем составе сильнодействующие вещества.

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«Поскольку размещенные на страницах указанных сайтов материалы, адресованные неограниченному кругу лиц, нарушают положения законодательства, прокуратура района направила информацию в управление МВД России по Пензенской области для принятия решения в соответствии с полномочиями», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она добавила, что в суд направлено пять заявлений о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории России.

«Заявления находятся на рассмотрении», — сказала собеседница агентства.