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В Пензе прокуратура требует лишить водительских прав двоих наркозависимых

09:17 | 11.04.2017 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Прокуратура Железнодорожного района Пензы направила в суд два исковых заявления о прекращении права двоих граждан на управление транспортными средствами в связи с ухудшением состояния их здоровья.

В Пензе прокуратура требует лишить водительских прав двоих наркозависимых

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Выявлено два факта управления транспортными средствами лицами, состоящими на диспансерном учете в областной наркологической больнице с диагнозом «Психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением опиоидов. Синдром зависимости», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она подчеркнула, что наличие такого диагноза является препятствием к управлению автомобилем.

«Исковые заявления находятся на рассмотрении Железнодорожного районного суда», — добавила собеседница агентства.
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