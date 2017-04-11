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В Пензе будет открыта школа личностного и творческого развития Оксаны Федоровой

11:50 | 11.04.2017 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Школа личностного и творческого развития Оксаны Федоровой начнет работу на базе дома молодежи в Пензе в предстоящую среду, 12 апреля.

В Пензе будет открыта школа личностного и творческого развития Оксаны Федоровой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Девочек в возрасте 8–14 лет ждут занятия по этикету, кулинарии, моде и стилю, вокалу, актерскому мастерству и другим направлениям.

«Продолжая традицию воспитания истинных леди, я даю старт в Пензе культурно-просветительскому проекту «Школа личностного и творческого развития», которую подготовил фонд «Спешите делать добро» и «Ресурсно-методический центр социальной поддержки семьи, национальных отношений и развития гражданского общества», — сказала Оксана Федорова в видеообращении к юным жительницам города.

Она добавила, что школьная пора — это время приобретения нужных для жизни знаний и умений.

«Наша команда опытных педагогов поможет вам определиться с выбором жизненного пути, раскрыть в себе новые возможности, реализовать свой личностный и творческий потенциал, подготовиться к взрослой жизни», — пояснила известная телеведущая.

Оксана Федорова отметила, что обязательно приедет в Пензу осенью на фестиваль красоты и здоровья «Между нами, девочками».

По словам организаторов проекта, занятия будут проходить по средам и субботам — сразу по два и три соответственно. Стоимость одного составляет 225 рублей.

Планируется, что первый блок обучения продлится до 8 июля, а следующий начнется в сентябре.

В каждой группе, как ожидается, будет не более 15 девочек.
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