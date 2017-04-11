В Пензе молодежный парламент и активисты КбшЖД договорились о сотрудничестве Общество

Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Актуальные направления молодежной политики стали главной темой круглого стола, состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области в рамках Дня Куйбышевской железной дороги 11 апреля.

Фото: Zspo.ru

В нем приняли участие депутаты, члены молодежного парламента, представители правительства Пензенской области, Куйбышевской железной дороги и объединенного совета молодых специалистов КбшЖД.

Приветствуя собравшихся, председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин отметил важность того, что в состав молодежной организации Куйбышевской железной дороги в основном входят представители рабочих профессий — машинисты, мастера производственных участков, операторы и технологи.

«Это говорит о том, что в вашей общественной организации не на словах, а на деле поддерживают и продвигают авторитет рабочих профессий, наиболее востребованных на современном рынке труда», — отметил спикер регионального парламента.

Он призвал пензенскую и самарскую молодежь объединиться и создать центр по воплощению в жизнь перспективных идей и интересных проектов.

«Тем более что опыт такого взаимодействия у нас есть. Он был воплощен в проектах «Поезд здоровья», «Вагон знаний» и других полезных акциях, реализованных в 2016 году на территории Пензенской области», — отметил Валерий Лидин.

В свою очередь заместитель председателя правительства региона Олег Ягов предложил использовать пензенский бренд «Вагон знаний» повсеместно, где ходят поезда КбшЖД.

Он выразил уверенность в том, что такая просветительская миссия положительно отразится на общем уровне культуры молодежи.

«Можно также реализовать проекты «Знай свой край», «Просвещение через движение» и другие — не менее увлекательные», — предложил зампред областного правительства.

Также в рамках круглого стола председатель молодежного парламента Пензенской области Наталья Назарова рассказала о деятельности этого коллегиального совещательного органа.

Она поддержала идею о реализации совместных проектов, предложив выбрать пока какой-то один, который можно воплотить в жизнь на территории ответственности Куйбышевской железной дороги.

В продолжение заседания выступил председатель объединенного совета молодых специалистов КбшЖД Михаил Бацаев, который рассказал об актуальных направлениях работы.

В завершение круглого стола стороны подписали соглашение о сотрудничестве.