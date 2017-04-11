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В Железнодорожном районе состоялась встреча с председателями садоводческих товариществ

19:07 | 11.04.2017 | Общество

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Пенза, 11 апреля 2017. PenzaNews. Вице-мэр Ирина Ширшина и начальник управления архитектуры мэрии Магомед Агамагомедов провели встречу с председателями садоводческих некоммерческих товариществ (СНТ) в администрации Железнодорожного района Пензы во вторник, 11 апреля.

В Железнодорожном районе состоялась встреча с председателями садоводческих товариществ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Также в ней принял участие глава администрации Железнодорожного района города Олег Денисов.

Как сообщает пресс-служба мэрии, были рассмотрены вопросы, касающиеся соблюдения правил благоустройства, соблюдения чистоты и порядка, а также подготовки к общегородскому субботнику, который состоится 22 апреля.

Кроме того, была затронута тема заключения договоров на вывоз твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора.

Помимо этого, председатели СНТ получили консультацию по теме оформления права собственности на земельные участки садоводческих некоммерческих товариществ.
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