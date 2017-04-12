В Пензе здания кинотеатров «Москва» и «Родина» намечено вернуть в собственность региона Общество

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Здания двух бывших пензенских кинотеатров «Москва» и «Родина» планируется вернуть в собственность региона, ведутся переговоры с собственниками. Об этом сообщил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

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По его словам, уже на ближайшей сессии Законодательного собрания региона будут заложены средства на покупку и восстановление «Москвы».

«Достигнута договоренность о выкупе здания. Я поручил региональному министерству культуры рассмотреть варианты, какое учреждение, востребованное молодежью, могло бы там располагаться», — пояснил Иван Белозерцев.

Он подчеркнул, что собственник готов пойти навстречу и продать здание по минимально возможной цене.

Глава региона добавил, что в отношении здания бывшего кинотеатра «Родина» пока идет поиск решения.

«Его надо обследовать, есть проблемы с фундаментом. Было бы интересно открыть там отделение ЗАГСа. Думаю, эта услуга была бы востребована населением. После регистрации брака православные пары могли бы отправляться венчаться в расположенный рядом Спасский собор», — сказал губернатор.

«Я дал соответствующее поручение руководству Пензы, переговоры идут, нужно найти взаимоприемлемое решение», — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба областного правительства.