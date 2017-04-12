В Пензе более 350 тыс. рублей из средств целевого капитала направят на социальные проекты Общество

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Более 350 тыс. рублей из средств фонда «Капитал местного сообщества» будет направлено на реализацию социальных проектов в Пензенской области, которые отобраны по результатам двух конкурсов, организованных фондом местного сообщества «Гражданский Союз».

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В общей сложности на них было подано свыше 70 заявок, из них одобрено 12.

По итогам грантового конкурса «Капитал местного сообщества» денежные средства будут направлены на реализацию четырех проектов.

Грант получит татарская национально-культурная автономия Пензенской области на организацию и проведение спектаклей для благотворителей.

Также победила заявка дома культуры «Дружба» города Заречного на воплощение проекта «Слушай сердцем!», посвященного расширению творческих коммуникаций инвалидов.

Материальная поддержка будет оказана благотворительному фонду защиты животных «Лохматый друг», который реализует проект «Помоги мне встать на лапы, и региональному отделению Российского детского фонда на проведение дней открытых дверей в мокшанском доме-интернате.

Победителями конкурса минигрантов «Твоя инициатива» стали восемь проектов.

В их числе — «Творим добро» кузнецкой библиотеки имени А.Н. Радищева, «Возраст танцам не помеха» инициативной группы из Пензы, «Творчество как продление жизни» реготделения Всероссийского общества глухих и «Время всегда хорошее» театральной студии «Арлекин» при зареченском ТЮЗе.

Кроме этого, средства будут направлены на проекты школы №2 города Никольска «Наш памятник», инициативной группы Российского фонда мира по расширению географии проекта «Дети войны» в Пензенской области, а также на заявку «Old Iron» и на оборудование летней спортивной площадки и проведение чемпионата дворовых команд по волейболу и баскетболу по инициативе жителей Шемышейке.

Комментируя ИА «PenzaNews» результаты грантовых конкурсов, исполнительный директор фонда «Гражданский Союз» Олег Шарипков сообщил, что в 2017 году число заявок увеличилось более чем в 2 раза.

По его словам, выросло их число из районов области, а также стало больше инициатив, посвященных пожилым людям.

«В целом маленькие проекты, [претендующие на] микрогранты, получились более интересными и привлекательными даже для жюри», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что особенно ему запомнился проект инициативной группы из Шемышейки, где будет обустроена спортплощадка.

«Сами жители выступили с инициативой, не какая-то организация. Они готовы подключить предпринимателей, чтобы им разровняли [территорию]», — пояснил Олег Шарипков.

По его мнению, также интересен проект«Возраст танцам не помеха» 71-летнего Анатолия Поповича, который руководит творческим клубом «Возрождение», занимается бальными танцами и планирует активно привлекать к этому пожилых людей, в том числе гастролируя по районным домам культуры.

Директор фонда отметил, что часть проектов была отсеяна из-за несоответствия тематике конкурсов, а также неэффективной публичной защиты.

«Было несколько хороших проектов, например, от «Русского географического общества», от сердобского дома ветеранов.[...] К сожалению, по этой причине они не стали победителями», — сказал Олег Шарипков.

Он отметил, что в будущем году, вероятнее всего, вновь будут распределены средства из целевого капитала.

«Скорее всего, повторим, потому что деньги остались. У нас еще будут конкурсы, поэтому могу всем посоветовать не терять надежды, подавать заявки и делать свои хорошие проекты», — резюмировал собеседник агентства.