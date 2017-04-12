В Пензе депутат предложил отменить автобусы по вечерам Общество

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Руководитель транспортной компании «Дилижанс», депутат Пензенской городской думы Андрей Фомин, входящий во фракцию «Единая Россия», предложил сократить время работы автобусов большой вместимости.

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«Автобус перевозит пассажиров за 18 рублей и все. Троллейбус перевозит пассажиров за 17 рублей, но при этом получает разницу за каждый проданный билет из городского бюджета из расчета, что билет для городского бюджета стоит 33 рубля с копейками», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности, состоявшегося в среду, 12 апреля.

Народный избранник обратил внимание на то, что троллейбусы ходят с 6.00 до 21.30, а автобусы — до 23.00.

«Тариф ложится одинаковым грузом на всех пассажиров вне зависимости от того, в какое время суток граждане транспортом пользуются. Получается так, что в вечернее время 2–3 человека, которые едут в автобусе, […] практически залезают в карман к своим согражданам, жителям города, которые в это время сидят дома на диване или занимаются другими делами», — пояснил Андрей Фомин.

По его словам, в случае отмены вечерних рейсов пассажиры не почувствуют каких-либо неудобств, так как автобусные маршруты на 80–90% дублируются маршрутками.

«Ущерба для граждан не будет», — подчеркнул депутат.

Андрей Фомин сообщил также, что себестоимость перевозки одного пассажира в вечернее время автобусом в несколько раз превосходит провоз этого же человека в легковом такси.

«У нас не должен пассажирский транспорт, при всем моем уважении к жителям города, […] превращаться по сути своей в вечернее время в легковое такси очень большой вместимости», — сказал руководитель компании «Дилижанс».

В продолжение темы он упомянул и об экологическом аспекте проблемы.

«Солярка сжигается, все это идет в атмосферу нашего города, пыль поднимается, а в итоге везется один или два человека», — отметил Андрей Фомин.