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В Пензе депутат предложил отменить автобусы по вечерам

16:31 | 12.04.2017 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Руководитель транспортной компании «Дилижанс», депутат Пензенской городской думы Андрей Фомин, входящий во фракцию «Единая Россия», предложил сократить время работы автобусов большой вместимости.

В Пензе депутат предложил отменить автобусы по вечерам. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Автобус перевозит пассажиров за 18 рублей и все. Троллейбус перевозит пассажиров за 17 рублей, но при этом получает разницу за каждый проданный билет из городского бюджета из расчета, что билет для городского бюджета стоит 33 рубля с копейками», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности, состоявшегося в среду, 12 апреля.

Народный избранник обратил внимание на то, что троллейбусы ходят с 6.00 до 21.30, а автобусы — до 23.00.

«Тариф ложится одинаковым грузом на всех пассажиров вне зависимости от того, в какое время суток граждане транспортом пользуются. Получается так, что в вечернее время 2–3 человека, которые едут в автобусе, […] практически залезают в карман к своим согражданам, жителям города, которые в это время сидят дома на диване или занимаются другими делами», — пояснил Андрей Фомин.

По его словам, в случае отмены вечерних рейсов пассажиры не почувствуют каких-либо неудобств, так как автобусные маршруты на 80–90% дублируются маршрутками.

«Ущерба для граждан не будет», — подчеркнул депутат.

Андрей Фомин сообщил также, что себестоимость перевозки одного пассажира в вечернее время автобусом в несколько раз превосходит провоз этого же человека в легковом такси.

«У нас не должен пассажирский транспорт, при всем моем уважении к жителям города, […] превращаться по сути своей в вечернее время в легковое такси очень большой вместимости», — сказал руководитель компании «Дилижанс».

В продолжение темы он упомянул и об экологическом аспекте проблемы.

«Солярка сжигается, все это идет в атмосферу нашего города, пыль поднимается, а в итоге везется один или два человека», — отметил Андрей Фомин.
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