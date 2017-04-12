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В Пензе проверка показала нехватку транспорта на маршруте №54

17:00 | 12.04.2017 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Компания «Меркурий», обслуживающая маршрут №54 в Пензе, не выполняет условия договора на перевозку пассажиров. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи администрации города Максим Иванкин.

В Пензе проверка показала нехватку транспорта на маршруте №54

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наблюдается снижение количества подвижного состава на маршруте. Последняя проверка показала, что работает 22 автобуса из 34. Соответственно предприятию-перевозчику «Меркурию» отправлен акт о нарушении договорных обязательств. […] В случае повторного выявления в течение месяца данного нарушения будет рассмотрен вопрос о расторжении договора», — сказал он в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности, состоявшегося в среду, 12 апреля.

В свою очередь депутат Ирина Воронина, входящая во фракцию «Единая Россия», поинтересовалась, почему перемещение автобусов №54 нельзя отслеживать на сайте 58bus.ru, созданном при поддержке ООО «Городской диспетчерский центр управления пассажирским транспортом».

«В договоре у нас прописан как уполномоченный оператор — городской диспетчерский центр. Сайт 58bus.ru нигде не прописан. Никто не обязывает перевозчиков, они в любом месте могут свои данные размещать по движению транспорта», — пояснил Максим Иванкин.

Он добавил, что компания «Меркурий», как выяснилось, расторгла договор с оператором.

«Мы меры предприняли. Письмо перевозчику направили. Сегодня была проверка […] по наличию оборудования по подключению к ГЛОНАСС. […] Еще проведем ряд проверок и будем выходить в суд о понуждении перевозчика к заключению договора с уполномоченным оператором», — сказал начальник управления транспорта и связи.
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