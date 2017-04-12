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В Пензе на смену маршруткам №68 придут автобусы

17:17 | 12.04.2017 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Автобусы большой вместимости придут на смену маршруткам №68 «Улица Российская — «Арбековская застава» в Пензе в ближайшее время. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи мэрии Максим Иванкин в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности в среду, 12 апреля.

В Пензе на смену маршруткам №68 придут автобусы

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пояснил, что перевозчик уже подготовил документы для закупки подвижного состава.

По словам Максима Иванкина, по данному маршруту будет курсировать 20 автобусов.

«Нужно заменить порядка трех маршрутов центральных», — сказал руководитель управления, говоря о перспективах замены транспорта малой вместимости на автобусы.

В свою очередь руководитель транспортной компании «Дилижанс», депутат Пензенской городской думы Андрей Фомин, входящий во фракцию «Единая Россия», сообщил, что именно его компания закупает автобусы для маршрута №68.

Он отметил, что, предположительно, они выйдут на линию 1 мая.

По словам депутата, высвобождаемые маршрутки можно использовать для перевозки пассажиров в строящиеся микрорайоны Пензы.

«Я бы предложил использовать [этот транспорт] для обслуживания вновь создаваемых или реорганизуемых маршрутов для обслуживания новых площадей, которые находятся как правило на границе муниципалитетов», — сказал Андрей Фомин.
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