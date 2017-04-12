В Пензе на смену маршруткам №68 придут автобусы Общество

Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Автобусы большой вместимости придут на смену маршруткам №68 «Улица Российская — «Арбековская застава» в Пензе в ближайшее время. Об этом сообщил начальник управления транспорта и связи мэрии Максим Иванкин в ходе заседания постоянной комиссии гордумы по социально-экономическому развитию, промышленности, транспорту, связи и предпринимательской деятельности в среду, 12 апреля.

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Он пояснил, что перевозчик уже подготовил документы для закупки подвижного состава.

По словам Максима Иванкина, по данному маршруту будет курсировать 20 автобусов.

«Нужно заменить порядка трех маршрутов центральных», — сказал руководитель управления, говоря о перспективах замены транспорта малой вместимости на автобусы.

В свою очередь руководитель транспортной компании «Дилижанс», депутат Пензенской городской думы Андрей Фомин, входящий во фракцию «Единая Россия», сообщил, что именно его компания закупает автобусы для маршрута №68.

Он отметил, что, предположительно, они выйдут на линию 1 мая.

По словам депутата, высвобождаемые маршрутки можно использовать для перевозки пассажиров в строящиеся микрорайоны Пензы.

«Я бы предложил использовать [этот транспорт] для обслуживания вновь создаваемых или реорганизуемых маршрутов для обслуживания новых площадей, которые находятся как правило на границе муниципалитетов», — сказал Андрей Фомин.