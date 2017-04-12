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Многоэтажное здание на улице Московской в Пензе возводится законно — мэрия

17:56 | 12.04.2017 | Общество

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Пенза, 12 апреля 2017. PenzaNews. Разрешение на строительство здания многофункционального использования на улице Московской в Пензе — за бывшим магазином «Снежок» — выдано МУП «Пензгорстройзаказчик» еще в конце 2014 года на законных основаниях. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте мэрии Пензы в связи с развернувшейся в интернете дискуссией на тему точечной застройки в центре города.

Многоэтажное здание на улице Московской в Пензе возводится законно — мэрия

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Земельный участок площадью 3 тыс. 288 кв. метров […] предоставлен в аренду МУП «Пензгорстройзаказчик». 24 декабря 2014 года администрацией Пензы выдано [...] разрешение №RU58304000-321 на строительство здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и объектами обслуживающего назначения по адресу: Пенза, улица Московская, 34, 36А. Основанием для выдачи данного разрешения послужило заявление застройщика и приложенные к нему документы, предусмотренные ч. 7 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, в том числе положительное заключение ООО «Межрегиональный институт экспертизы», — отмечается в комментарии.

В нем поясняется, что данный земельный участок расположен в так называемой «зоне обслуживания и деловой активности городского центра», которая предусматривает возможность строительства подобных зданий.

В сообщении добавляется также, что указанная территория расположена в защитных зонах объектов культурного наследия, однако запрет на строительство в их границах введен только после вступления в силу изменений в федеральное законодательство в октябре 2016 года и не распространяется на правоотношения, возникшие до этого срока.

«Таким образом, разрешение на строительство здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах и объектами обслуживающего назначения по адресу: Пенза, улица Московская, 34, 36А, было выдано до вступления в силу изменений в федеральный закон от 25 июня 2002 года №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», — подчеркивается в тексте.

Внимание общественности на строящееся здание на улице Московской в Пензе ранее обратил депутат пензенской гордумы Алексей Шуварин. Он высказал мнение, что благодаря таким сооружениям «наш город теряет свою самобытность и все больше и больше превращается в поселок городского типа с бетонно-стеклянными высотками».
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