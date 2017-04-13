Мэрия Пензы распределит гранты в размере до 300 тыс. рублей на социально значимые проекты Общество

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Администрация Пензы объявила о проведении городского конкурса социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС), на софинансирование которых будут выделены гранты.

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Он пройдет по нескольким номинациям.

В номинации «Живем комфортно» будут участвовать проекты, направленные, в частности, на благоустройство дворовых территорий, создание парковочных мест, ремонт дорог, тротуаров, фасадов и крыш многоквартирных домов, а также сетей водоснабжения или водоотведения.

Также предусмотрена номинация «Зеленый город». В ее рамках будут оцениваться проекты, направленные на озеленение дворов и зон отдыха.

Третья номинация — «Дружно, весело, спортивно». На гранты в ней могут претендовать проекты, направленные на обустройство детских или спортивных площадок, организацию работы различных клубов, кружков и творческих коллективов по месту жительства, а также проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

К участию в номинации «Город — это люди» допускаются проекты, направленные на реализацию общественно полезных инициатив во всех сферах жизнедеятельности, организацию культурно-массовых, досуговых мероприятий и экскурсий, развитие волонтерского движения.

В номинации «Патриот своего города» могут участвовать проекты, направленные в том числе на обустройство мест массового отдыха жителей, создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, а также на проведение мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

К конкурсу допускаются органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации, в том числе ТСЖ, ЖК, ЖСК, ассоциации и фонды.

При этом можно заявить не более одного проекта в одной номинации.

Прием заявок будет осуществляться с 12 апреля по 11 мая в администрациях районов Пензы.

Вопрос о допуске к участию в конкурсе будет решен 16–17 мая.

Рассмотрение и оценка проектов будут проводиться в период с 18 по 22 мая, а итоги станут известны 23 мая.

Согласно условиям конкурса, на каждую инициативу может быть предоставлен грант в размере не более 70% от общей стоимости проекта, указанной в смете, но не более 300 тыс. рублей.

С победителями конкурса будет заключено соответствующее соглашение.