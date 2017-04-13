12:31:37 Четверг, 13 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэрия Пензы распределит гранты в размере до 300 тыс. рублей на социально значимые проекты

10:05 | 13.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Администрация Пензы объявила о проведении городского конкурса социально значимых проектов, направленных на развитие территориального общественного самоуправления (ТОС), на софинансирование которых будут выделены гранты.

Мэрия Пензы распределит гранты в размере до 300 тыс. рублей на социально значимые проекты

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он пройдет по нескольким номинациям.

В номинации «Живем комфортно» будут участвовать проекты, направленные, в частности, на благоустройство дворовых территорий, создание парковочных мест, ремонт дорог, тротуаров, фасадов и крыш многоквартирных домов, а также сетей водоснабжения или водоотведения.

Также предусмотрена номинация «Зеленый город». В ее рамках будут оцениваться проекты, направленные на озеленение дворов и зон отдыха.

Третья номинация — «Дружно, весело, спортивно». На гранты в ней могут претендовать проекты, направленные на обустройство детских или спортивных площадок, организацию работы различных клубов, кружков и творческих коллективов по месту жительства, а также проведение физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

К участию в номинации «Город — это люди» допускаются проекты, направленные на реализацию общественно полезных инициатив во всех сферах жизнедеятельности, организацию культурно-массовых, досуговых мероприятий и экскурсий, развитие волонтерского движения.

В номинации «Патриот своего города» могут участвовать проекты, направленные в том числе на обустройство мест массового отдыха жителей, создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями, а также на проведение мероприятий по духовно-нравственному и патриотическому воспитанию.

К конкурсу допускаются органы территориального общественного самоуправления, некоммерческие организации, в том числе ТСЖ, ЖК, ЖСК, ассоциации и фонды.

При этом можно заявить не более одного проекта в одной номинации.

Прием заявок будет осуществляться с 12 апреля по 11 мая в администрациях районов Пензы.

Вопрос о допуске к участию в конкурсе будет решен 16–17 мая.

Рассмотрение и оценка проектов будут проводиться в период с 18 по 22 мая, а итоги станут известны 23 мая.

Согласно условиям конкурса, на каждую инициативу может быть предоставлен грант в размере не более 70% от общей стоимости проекта, указанной в смете, но не более 300 тыс. рублей.

С победителями конкурса будет заключено соответствующее соглашение.
Актуальное
Читайте также
На «МегаФон.ТВ» появился фильм о съемках картины «Время первых» В Пензенской области стартовал конкурсный отбор КФХ для оказания господдержки
В Пензе сделать пожертвование на собор теперь можно в бассейнах и дворцах спорта Осужденная условно жительница Иссинского района отправится в колонию после кражи овцы
Административная комиссия Ленинского района Пензы выписала штрафы на 52 тыс. рублей На создание центра обработки вызовов «112» Пензенская область получит более 25 млн. рублей
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама