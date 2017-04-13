На «МегаФон.ТВ» появился фильм о съемках картины «Время первых» Общество

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Жители Пензенской области могут на « МегаФон.ТВ » бесплатно посмотреть фильм о съемках масштабной российской картины о космосе «Время первых», которая доступна в том числе в формате 3D.

Фото: Megafon.tv

Как отмечается в описании 25-минутного фильма, это первая часть проекта — посвященная истории легендарного космонавта Алексея Леонова, которая состоит из хроники и интервью разных лет.

В частности, он рассказывает о детстве, знакомстве с Юрием Гагариным, своем напарнике Павле Беляеве и других событиях, ставших частью мировой истории. Также герой картины делится воспоминаниями о том, что он увидел и почувствовал в открытом космосе, что предшествовало полету экипажа «Восхода-2».

Премьера фильма «Время первых» состоялась 6 апреля 2017 года. В основе сюжета лежат реальные события о первом в истории выходе человека в открытый космос, который совершил Алексей Леонов с корабля «Восход-2».

Главные роли исполнили Евгений Миронов и Константин Хабенский. Сергея Королева сыграл Владимир Ильин.

Евгений Миронов, также выступил в роли продюсера. По его словам, история, положенная в основу сценария, потрясла его.

«Леонов — подлинный герой, каких сейчас не хватает современному кино и литературе. Он сознательно пошел на величайший риск, ведь невозможно было просчитать все до конца. Они с Беляевым сделали шаг в бездну. Я понял, что из этого нужно сделать большое кино», — сказал он.

Как отметили в пресс-службе компании «МегаФон», оператора с темой космоса связывает не только премьера фильма «Время первых».

«Сегодня на космодроме «Восточный» и в городе Циолковском развернута мобильная сеть четвертого поколения 4G/LTE, которая обеспечивает поистине «космические» скорости передачи данных», — пояснили в компании.