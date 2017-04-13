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В Пензе пустят дополнительный транспорт до кладбищ 16, 23 и 25 апреля

12:25 | 13.04.2017 | Общество

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Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Транспортное сообщение будет организовано между железнодорожным вокзалом Пенза-I и Восточным кладбищем 16, 23 и 25 апреля.

В Пензе пустят дополнительный транспорт до кладбищ 16, 23 и 25 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в предстоящее воскресенье, 16 апреля, когда православные верующие будут отмечать Пасху, транспорт будет ходить с 7.00 до 15.00.

На праздник Красная горка — 23 апреля — добраться до кладбища можно будет с 6.30 до 16.00.

В это же время жители Пензы смогут навестить могилы родных и близких в день поминовения усопших, который в 2017 году выпадает на 25 апреля и третий год подряд будет в регионе выходным.

По данным мэрии, планируется задействовать до восьми автобусов и 10 маршруток №12. Стоимость проезда составит 20 рублей.

До Ново-Западного и Ахунского кладбищ можно будет добраться на троллейбусе №8, а также на автобусах №30 и №99 соответственно. В праздники они будут ходить расписанию рабочего дня.
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