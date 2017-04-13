Житель Пензы не смог оформить в собственность участок под домом, которым владеет 67 лет Общество

Пенза, 13 апреля 2017. PenzaNews. Суд отказал жителю Пензы в удовлетворении иска к управлению муниципального имущества администрации города и мэрии о признании права собственности в силу приобретательной давности на земельный участок под домовладением, которое он купил несколько десятилетий назад.

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«В обоснование исковых требований он пояснил, что участок под домом относится к категории земель населенных пунктов, вид разрешенного использования — для размещения жилого дома. Права на указанный земельный участок ни за кем не зарегистрированы. В предоставлении его в аренду истцу администрацией Пензы было отказано, поскольку земельный участок относится к защитным лесам», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Первомайского районного суда Пензы.

Он уточнил, что мужчина непрерывно владеет данным земельным участком как своим собственным 67 лет.

«Разрешая исковые требования, Первомайский районный суд Пензы исходил из того, что предоставление земельных участков в России в собственность гражданам осуществляется возмездно, но может быть и бесплатным в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ, федеральными и региональными законами. Однако в перечне оснований, по которым гражданин вправе приобрести земельный участок, находящийся в государственной или муниципальной собственности, такое основание как приобретательная давность не предусмотрено», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда отметил, что в связи с этим в удовлетворении иска было отказано.

По его словам, на решение суда первой инстанции была подана апелляционная жалоба, которая оставлена без удовлетворения.

«Решение вступило в законную силу», — сказал он.