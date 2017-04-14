В Пензенской области намечено пропагандировать употребление в пищу овощей и зелени Общество

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Сергей Бойцов в ходе встречи с пензенскими коллегами предложил внедрить в регионе модель «рекламы здоровой еды», которая получила распространение в Финляндии.

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«Затраты минимальны, а результаты колоссальны. Нужно приобщать население к зелени. Суть заключается в том, что на столах в столовых на предприятиях и других местах общественного питания ставят тарелки с зеленью. Можно добавить огурец, салат, капусту и так далее», — пояснил он.

По мнению специалистов, употребление таких продуктов в пищу защищает человека от риска развития инсультов, инфарктов и других болезней сердца.

Как сообщает пресс-служба Минздрава Пензенской области, замглавы ведомства Оксана Чижова поручила проработать вопрос о возможности внедрения данного проекта при организации лечебного питания в стационарах.