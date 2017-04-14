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В зеленой зоне на Западной поляне планируется организовать спортплощадку

13:31 | 14.04.2017 | Общество

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев предложил обустроить спортплощадку для проведения волейбольных и баскетбольных матчей в зеленой зоне, расположенной на территории между пединститутом имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета и улицей Попова.

В зеленой зоне на Западной поляне планируется организовать спортплощадку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По его словам, также там можно установить уличные тренажеры.

«Ими могли бы пользоваться не только студенты университета, но и все желающие. Также для удобства горожан нужно подобрать подходящий вариант с организацией парковки в районе данной природоохранной зоны», — сказал он в ходе выездного совещания, проведенного на Олимпийской аллее в пятницу, 14 апреля.

Виктор Кувайцев отметил, что в настоящее время ведется разработка эскизного предложения по благоустройству зеленой зоны, площадь которой составляет около 11,5 га.

В ближайшей перспективе предстоит определить объем работ и сумму затрат на них, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.
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