В зеленой зоне на Западной поляне планируется организовать спортплощадку Общество

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев предложил обустроить спортплощадку для проведения волейбольных и баскетбольных матчей в зеленой зоне, расположенной на территории между пединститутом имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета и улицей Попова.

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По его словам, также там можно установить уличные тренажеры.

«Ими могли бы пользоваться не только студенты университета, но и все желающие. Также для удобства горожан нужно подобрать подходящий вариант с организацией парковки в районе данной природоохранной зоны», — сказал он в ходе выездного совещания, проведенного на Олимпийской аллее в пятницу, 14 апреля.

Виктор Кувайцев отметил, что в настоящее время ведется разработка эскизного предложения по благоустройству зеленой зоны, площадь которой составляет около 11,5 га.

В ближайшей перспективе предстоит определить объем работ и сумму затрат на них, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.