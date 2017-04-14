В зеленой зоне на Западной поляне планируется организовать спортплощадку
Печать
Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Виктор Кувайцев предложил обустроить спортплощадку для проведения волейбольных и баскетбольных матчей в зеленой зоне, расположенной на территории между пединститутом имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета и улицей Попова.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
По его словам, также там можно установить уличные тренажеры.
«Ими могли бы пользоваться не только студенты университета, но и все желающие. Также для удобства горожан нужно подобрать подходящий вариант с организацией парковки в районе данной природоохранной зоны», — сказал он в ходе выездного совещания, проведенного на Олимпийской аллее в пятницу, 14 апреля.
Виктор Кувайцев отметил, что в настоящее время ведется разработка эскизного предложения по благоустройству зеленой зоны, площадь которой составляет около 11,5 га.
В ближайшей перспективе предстоит определить объем работ и сумму затрат на них, сообщает пресс-служба мэрии Пензы.