В Пензе появится пешеходный переход со светодиодами Общество

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Пешеходный переход в районе пересечения улиц Московской и Максима Горького в Пензе планируется обустроить по-новому. Об этом сообщил вице-мэр Юрий Ильин.

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«Вот здесь мы планируем светофорный объект нового типа — со светодиодными полосами в тротуарной плитке. Мы заменим все светофорные объекты, поменяем знаки на этом пешеходном переходе», — проинформировал он губернатора Ивана Белозерцева в ходе объезда города в пятницу, 14 апреля.

Юрий Ильин выразил уверенность, что «светящийся» пешеходный переход позволит повысить безопасность, так как зачастую жители города, по его словам, идут по улице Московской, опустив голову, например, уткнувшись в телефон.