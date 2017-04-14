Губернатор внес свои предложения по благоустройству улиц Пензы Общество

Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев оценил ход работ по благоустройству улиц Пензы и внес ряд своих предложений в ходе объезда города в пятницу, 14 апреля.

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В поездке главу региона сопровождали зампред областного правительства Дмитрий Семенов, курирующий сферу ЖКХ, мэр Пензы Виктор Кувайцев, его заместитель Юрий Ильин, глава города Валерий Савельев и главы администраций районов.

Уже в центре Пензы Иван Белозерцев критически отозвался о фасадах некоторых зданий, отметив, что они нуждаются в ремонте. Также он призвал обратить внимание на озеленение территорий.

Особое внимание губернатор уделил состоянию пешеходных дорожек и тротуаров.

«Вообще нам нужно, Виктор Николаевич, в этом году создать несколько бригад — на субподряд или на подряд — тротуары выкладывать плиткой, особенно в центре города», — предложил он, обращаясь к Виктору Кувайцеву.

Проезжая по улице Пушкина, Иван Белозерцев нелестно отозвался о состоянии световых опор.

«Смотрите какие световые опоры. Они здесь, наверное, уже лет 50 стоят», — сказал глава региона, подчеркнув, что они должны украшать, а не портить внешний вид городских улиц.

На всем пути следования автобуса с чиновниками одной из центральных тем оставалось состояние дорожного полотна. Виктор Кувайцев и Юрий Ильин по очереди информировали губернатора о том, какие виды работ планируется выполнить в летний период.

«Улица Пушкина — один из основных объектов в этом году в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». […] Здесь мы будем дополнительно делать пешеходные ограждения, менять бордюрный камень», — пояснил вице-мэр, отметив, что при ремонте проезжей части будет использован щебеночно-мастичный асфальтобетон, который хорошо зарекомендовал себя на улице Кирова.

Юрий Ильин добавил, что также будет производиться замена дорожных знаков и обустройство заездных карманов на остановках.

При повороте с улицы Пушкина в сторону монумента «Глобус» Иван Белозерцев обратил внимание на светофорные объекты. Он отметил, что в некоторых районах Пензы они установлены «через каждые 100 метров», что не всегда оправданно.

«Они должны быть там, где они необходимы с точки зрения безопасности», — подчеркнул губернатор.

Отдельное внимание участники объезда уделили маршруту, ведущему к спорткомплексу «Зенит», где в 2018 году будет тренироваться одна из команд-участниц чемпионата мира по футболу. Особый акцент был сделан на таких вопросах, как возможность расширения дороги, обустройство пешеходных дорожек и ремонт фасадов домов по обеим сторонам.

«Здесь маршрут, по которому поедут гости. Нужно наводить порядок», — сказал Иван Белозерцев.

Также представители власти заехали во двор дома №1 на улице Кронштадтской. В этом году он вошел в проект «Наш дом, наш двор», в рамках которого планируется установить детскую площадку, оборудовать парковку, обновить бордюры и заасфальтировать дорожки.

Иван Белозерцев побеседовал с жителями и дал ряд поручений по подготовке к предстоящим работам.