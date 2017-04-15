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В Пензе приведут в порядок родники

11:59 | 15.04.2017 | Общество

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Пенза, 15 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев привести в порядок родники.

В Пензе приведут в порядок родники. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Родники закреплены за городскими управлениями. На следующей неделе необходимо проверить их состояние и территорию вокруг, чтобы понять какой объем работ предстоит сделать, чтобы все привести в надлежащее состояние», ― сказал он в ходе совещания, состоявшегося в мэрии Пензы в субботу, 15 апреля.

Помимо этого, глава администрации города обратил внимание на работу участков МУП «Пензадормост» в утреннее время.

«Начальники участков должны понимать уже рано утром, где организовать уборку в первую очередь. Они должны взять за правило проводить объезды еще до того, как горожане отправляются на работу, выявлять недостатки и оперативно их устранять», ― цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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