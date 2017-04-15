16:02:37 Суббота, 15 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

Мэр Пензы проверил состояние кладбищ

15:10 | 15.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 15 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил состояние кладбищ в преддверии праздника Пасхи в субботу, 15 апреля.

Мэр Пензы проверил состояние кладбищ

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках благоустройства на Ново-Западном кладбище асфальтовой крошкой отсыпана стоянка для газелей, мусор из контейнеров регулярно вывозится.

Тем не менее, мэр сделал замечание, касающееся асфальтового покрытия перед входом на кладбище.

«Здесь несколько ямок, которые необходимо заасфальтировать. Это позволит не допустить дальнейшего разрушения покрытия», — подчеркнул Виктор Кувайцев.

Также он дал ряд поручений по благоустройству Мироносицкого кладбища.

По словам Виктора Кувайцева, необходимо убрать всю осеннюю листву и проработать вопрос с отводом воды, которая приносит мусор и песок к братским захоронениям воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в пензенских госпиталях, сообщает пресс-служба мэрии.
Актуальное
Читайте также
Житель Пензы лишился имущества после распития спиртного с незнакомцем Коллекция музея стекла и хрусталя Никольска пополнилась фужерами
Владислав Волков из «Дизелиста» признан лучшим нападающим полуфинала Кубка регионов В Колышлее мужчина подозревается в краже велосипеда у своей сестры
Презентация третьего выпуска звукового журнала «Сура» пройдет 19 апреля В Бессоновском районе у мужчины изъяли 26 граммов марихуаны
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама