Мэр Пензы проверил состояние кладбищ Общество Пенза, 15 апреля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев оценил состояние кладбищ в преддверии праздника Пасхи в субботу, 15 апреля. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В рамках благоустройства на Ново-Западном кладбище асфальтовой крошкой отсыпана стоянка для газелей, мусор из контейнеров регулярно вывозится. Тем не менее, мэр сделал замечание, касающееся асфальтового покрытия перед входом на кладбище. «Здесь несколько ямок, которые необходимо заасфальтировать. Это позволит не допустить дальнейшего разрушения покрытия», — подчеркнул Виктор Кувайцев. Также он дал ряд поручений по благоустройству Мироносицкого кладбища. По словам Виктора Кувайцева, необходимо убрать всю осеннюю листву и проработать вопрос с отводом воды, которая приносит мусор и песок к братским захоронениям воинов, умерших от ран в годы Великой Отечественной войны в пензенских госпиталях, сообщает пресс-служба мэрии. Нашли ошибку в тексте?

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