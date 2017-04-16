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Мэр Пензы поздравил православных христиан с Пасхой

09:50 | 16.04.2017 | Общество

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Пенза, 16 апреля 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поздравил жителей города со Светлым Христовым Воскресением — Пасхой.

Мэр Пензы поздравил православных христиан с Пасхой

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В день Пасхи радость приходит в каждый дом, наполняя наши сердца верой в чудо и надеждой на торжество справедливости, побуждая к свершению добрых дел, состраданию и взаимопомощи», — отметил он.

Глава администрации города подчеркнул, что этот праздник объединяет всех, кто исповедует христианские ценности, хранит традиции родной культуры и укрепляет стремление любить и помогать ближним.

«Пусть пасхальные дни подарят тепло общения с родными людьми, принесут в наши семьи согласие, мир и благоденствие! От всей души желаю доброго здоровья, успехов в благих начинаниях, душевной гармонии, счастья, веры, надежды и любви!» — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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