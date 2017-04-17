В Пензе власти помогут частным перевозчикам в приобретении автобусов Общество

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Механизмы поддержки частных перевозчиков, планирующих обновление парка автобусов, планируется разработать в Пензе в ближайшее время. Об этом сообщил глава регионального Минпрома Михаил Торгашин.

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«Мы завтра собираемся с представителями администрации города и потенциальными участниками программы для выработки единого подхода. Мы должны понять, кто будет участвовать в этой программе и на каких условиях, чтобы максимально эффективно использовать выделенные средства», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в областном правительстве в понедельник, 17 апреля.

Министр отметил, что приоритет планируется отдавать автобусам, работающим на газомоторном топливе и обслуживающим маломобильные группы населения.

В свою очередь губернатор Иван Белозерцев отметил, что в регионе действует лишь одна такая заправка, поэтому данный вопрос требует более тщательной проработки.

Он сообщил также, что на субсидирование приобретения общественного транспорта в бюджете региона планируется заложить 100 млн. рублей.

В ходе совещания Михаил Торгашин дал краткую характеристику обстановке с пассажирским транспортом в Пензе. По его словам, всего действует 65 городских маршрутов: шесть, на которых работают автобусы большого класса, 52 — малого и семь троллейбусных.

«За период 2014–2016 годов парк автобусов обновлен на 198 единиц. Как я уже говорил, «Меркурий» приобретал автобусы, муниципальное автотранспортное предприятие. Кроме того, «Корпорацией «Дилижанс» за период 2015–2016 годов приобретено 40 автобусов большого класса, но они иностранного производства с незначительным сроком эксплуатации», — сообщил глава ведомства.

Он добавил, что в 2017 году приобретено 20 автобусов малого класса.

Михаил Торгашин напомнил, что в городе взят курс на замену маршруток большими автобусами. В качестве примера он привел №68, где соответствующие изменения произойдут с 1 июня.

Следующим, по его словам, станет маршрут №16.