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В Пензе вступило в силу решение суда по делу об упавшей на иномарку штукатурке

15:48 | 17.04.2017 | Общество

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Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Областной суд оставил без изменения решение Октябрьского районного суда Пензы, в соответствии с которым управляющая компания «Жилсервис» обязана компенсировать ущерб за упавшую на автомобиль «Nissan X-Trail» штукатурку.

В Пензе вступило в силу решение суда по делу об упавшей на иномарку штукатурке

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова, 23 марта 2016 года машина была припаркована на площадке у дома на улице Ленина в Пензе, которую было видно на записи камер видеонаблюдения, ранее установленных автомобилистом на фасаде.

«Вечером сработала сигнализация. Он посмотрел на монитор и никого у машины не увидел. Выйдя на улицу, владелец обнаружил, что стекло люка его автомобиля разбито, на нем лежит камень, похожий на фасадную штукатурку. Просмотрев видеозапись, мужчина увидел, как на крышу машины падают камни, люк разбивается и срабатывает сигнализация», — пояснила собеседница агентства.

По ее словам, в результате оказалось разбито стекло люка на крыше машины, образовалась трещина на лобовом стекле, вмятины в панели крыши, поэтому житель Пензы попросил взыскать с управляющей компании компенсацию причиненного ущерба.

«Представитель управляющей компании иск не признал, пояснив, что мужчина не представил бесспорных доказательств вины ответчика в причинении ущерба. В представленной записи с камеры видеонаблюдения не видно того, что камень упал на автомобиль с крыши дома или в результате разрушения стены», — уточнила Наталья Быченкова.

Пресс-секретарь суда отметила, что до этого случая с письменными заявлениями о разрушении фасада жители дома не обращались, а после поступления первой жалобы на состояние стен 29 апреля 2016 года компания приняла меры к удалению отслоившихся участков штукатурного слоя.

«В ходе рассмотрения дела была проведена судебная экспертиза. Согласно ее заключению, упавший камень, обнаруженный на крыше автомобиля и предоставленный для экспертного исследования, с большой степенью вероятности относится к внешнему штукатурному слою стены жилого дома на улице Ленина в Пензе», — сказала она.

Наталья Быченкова пояснила, что свидетели подтвердили факт периодического падения штукатурки с фасада зимой и весной 2016 года.

«Суд, исследовав материалы дела, вынес решение о взыскании с ответчика возмещения ущерба в виде стоимости восстановительного ремонта автомобиля в размере 61 тыс. 677 рублей, компенсации морального вреда — 1 тыс. рублей, штрафа в доход потребителя — 31 тыс. 338 рублей и судебных расходов», — резюмировала пресс-секретарь областного суда.
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