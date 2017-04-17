В Пензе пассажиры получили возможность расплатиться за поездку в такси банковской картой Общество

Пенза, 17 апреля 2017. PenzaNews. Одна из диспетчерских служб запустила в Пензе сервис, позволяющий расплатиться за поездку в такси банковской картой. Об этом сообщил глава Минпрома региона Михаил Торгашин в ходе обсуждения подготовки к мероприятиям чемпионата мира по футболу 2018 года на заседании регионального правительства, состоявшегося в понедельник, 17 апреля.

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«Буквально на прошлой неделе появилась первая диспетчерская служба, которая готова предоставить услуги с использованием банковских карт, потому что те, кто к нам приедет, особенно из-за рубежа, для них достаточно дико, если будет невозможна безналичная оплата», — сказал он, не уточнив при этом название диспетчерской службы.

По информации, которой располагает ИА «PenzaNews», речь идет о диспетчерской службе «Много такси». Компания дает клиентам возможность безналичной оплаты проезда, однако для этого им необходимо скачать приложение на сотовый телефон.