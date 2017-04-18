Пензенских автомобилистов предупредили об ухудшении дорожных условий Общество

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Выпадение осадков в виде дождя и снега ожидается в Пензенской области в ближайшие дни, в связи с чем возможно ухудшение дорожной обстановки.

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Сотрудники Госавтоинспекции призвали водителей быть предельно внимательными и осторожными.

«Эффективным способом обеспечения безопасности движения в данных условиях является правильно выбранный скоростной режим, дистанция и боковой интервал. В такую погоду лучше не делать резких маневров и перестроений. При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В нем добавляется, что повышенная осторожность требуется и от пешеходов.

Согласно прогнозу, прохладная погода продержится в Пензенской области минимум до конца текущей недели, причем в ночное время суток столбик термометра будет опускаться до отрицательных значений.