В Пензе определены подрядчики в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» Общество

Пенза, 18 апреля 2017. PenzaNews. Подрядные компании, которые займутся в Пензе выполнением работ в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», определены по результатам электронных аукционов, которые ранее объявил департамент ЖКХ города.

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Как сообщает пресс-служба мэрии, в их числе ООО «Автодорога», с которым будет заключен контракт на сумму более 70 млн. рублей на ремонт дорог в Железнодорожном районе Пензы. Работы будут выполнены на улицах Володарского, Бакунина, Горбатов переулок, Злобина, Московская, привокзальной площади станции Пенза-III, на улице Ушакова, Калужской, Касторной и проезде Черепановых.

Еще один аукцион на сумму около 290 млн. рублей выиграло ООО «Магистраль». Компания займется ремонтом проезжих частей в Октябрьском районе Пензы. В плане работ значатся участки на следующих улицах: Кирпичная, Германа Титова, ИТР, Заводская, Лазо, Ленина, Кулибина, Побочинская, Рахманинова, Ударная, Циолковского и некоторых других.

Контракт на ремонт автодорог в Ленинском районе на сумму около 170 млн. рублей будет заключен с ООО «Автодорога». Ремонт планируется провести на улицах Карла Маркса, Зои Космодемьянской, Красной, Кулакова, Пушкина, Коммунистической, Ставского, Саратовской, Славы, Бекешской, переулку Мотоциклетном, в створе улицы 8 Марта, на площади Ленина и проспекте Победы — вокруг мемориала.

Аукцион по Первомайскому району Пензы выиграло ООО «Пензадорстрой», которой предстоит освоить около 150 млн. рублей. На эти средства будут отремонтированы дороги на улицах Калинина, Мира, Свердлова, Богданова, Краснова, Пушанина, Ростовской, Ферганской, Петровской, Токарной, Тепличной, Львовской, Мереняшева, Терешковой и Сухумскому проезду.