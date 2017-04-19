Документация на здание на Набережной реки Мойки подготовлена с нарушениями — прокуратура Общество

Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Проектная документация на строительство здания многофункционального использования с квартирами на верхних этажах, которое возводится по адресу: Пенза, улица Набережная реки Мойки, 2А, подготовлена с грубыми нарушениями технических норм и правил. К такому выводу пришли сотрудники прокуратуры по результатам проведенной проверки.

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«В частности, в ней отсутствовал раздел по обеспечению пожарной безопасности», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она пояснила, что в связи с этим прокуратура Ленинского района Пензы направила в суд исковое заявление о признании недействительным разрешения на строительство здания, выданное городской администрацией.

Согласно паспорту объекта, застройщиком является ООО «ИСГ Энтазис», генеральным подрядчиком — ООО «МООС».

В качестве даты начала строительства указан II квартал 2016 года, его окончание намечено на IV квартал 2018 года.