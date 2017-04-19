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Финал конкурса на лучшую экскурсию по улицам Пензы пройдет 20 апреля

14:01 | 19.04.2017 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. Шесть учащихся прошли в финал конкурса на лучшую экскурсию по улицам Пензы, который состоится в Институте регионального развития в предстоящий четверг, 20 апреля.

Финал конкурса на лучшую экскурсию по улицам Пензы пройдет 20 апреля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он организован в рамках областного проекта «Интеллектуальные игры».

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, за победу поборются Ангелина Буланова из Иссы, Вадим Инин из Башмаково, Дмитрий Кафтасьев из Пензы, Анастасия Керенская из Каменки, Анна Панчугова и Екатерина Ягодина из Мокшана.

Все школьники являются участниками игры «Умники и умницы Сурского края».

Победитель, помимо диплома, получит дополнительные 10 баллов при поступлении в Пензенский государственный университет на гуманитарные специальности, а призеры — 5 баллов.
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