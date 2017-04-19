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В Пензе прошла установочная конференция форума «Ласточка»

18:15 | 19.04.2017 | Общество

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Пенза, 19 апреля 2017. PenzaNews. 100 человек приняли участие в установочной конференции форума «Ласточка» в пензенском доме молодежи в среду, 19 апреля.

В Пензе прошла установочная конференция форума «Ласточка»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В их числе — помощники, волонтеры и модераторы.

80 участников форума были поровну распределены по четырем направлениям «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни» и «Мы россияне».

Затем каждая группа из 20 человек была поделена на четыре команды, которые займутся разработкой проектов по определенным кейсам в рамках своего направления.

«Кейс выглядит примерно таким образом. Например, сегодня в Пензенской области количество молодежи, занимающейся творчеством, резко сокращается. Особенно это характерно для нетрадиционных музыкальных выступлений, как рок-концерты, фестивали. [Их] сегодня все меньше и меньше с каждым днем. Уличные культуры не развиваются», — пояснил директор многофункционального молодежного центра, депутат Законодательного собрания региона Олег Куроедов, добавив, что молодые люди могут предложить способы увеличения популярности этих направлений.

Он отметил также, что каждый участник подготовил собственный проект, поэтому имеет шанс стать победителем в своем направлении и получить премию в размере 10 тыс. рублей.

«Времени на работу с индивидуальным проектом практически не заложено, но при этом подразумевается, что постоянно на форуме будет комната, где будет сидеть эксперт, […] который уже имеет опыт реализации подобного рода проектов. Каждый человек из группы будет заходить, задавать интересующие вопросы, получать ответы и дорабатывать проект», — сказал Олег Куроедов.

В первый день мероприятия участники познакомились с наставниками, которые будут сопровождать их на протяжении всего форума, а также с членами команды.

Программа форума «Ласточка» рассчитана на четыре дня. Начиная с 20 апреля он будет проводиться на базе санатория «Березовая роща».
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