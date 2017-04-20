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Дети с особенностями развития станут зрителями Кубка России по бодибилдингу в Пензе

13:45 | 20.04.2017 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Обладатель титула «Мистер Вселенная – 2009» Алексей Нетесанов передал руководителю общественной организации «Благо Дарю» Виктории Хачатурян пригласительные для детей с особенностями развития на открытый Кубок городов России по фитнесу и бодибилдингу, который состоится в Пензе в субботу, 29 апреля.

Дети с особенностями развития станут зрителями Кубка России по бодибилдингу в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Хотел бы официально пригласить детей — подопечных ее организации — на наши соревнования. Зачем это делается? Еще раз обратить внимание именно на этих детей — с ограниченными возможностями, чтобы люди помнили, что с нами в Пензе живут дети, которые нуждаются во внимании», — сказал он в ходе пресс-конференции, посвященной предстоящим соревнованиям, которая состоялась в киноконцертном зале «Пенза» в четверг, 20 апреля.

Виктория Хачатурян поблагодарила спортсмена за многолетнюю поддержку организации, а также участие в благотворительных мероприятиях.

«Я очень рада, что такие известные люди, как Алексей Нетесанов, присоединяются к благотворительности и созданию инклюзивных пространств», — отметила она.
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