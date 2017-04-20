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В Тамале состоящий на учете нарколога и психиатра мужчина лишен водительских прав

16:10 | 20.04.2017 | Общество

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Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. Суд удовлетворил требования прокурора о прекращения права жителя рабочего поселка Тамала Пензенской области на управление транспортными средствами.

В Тамале состоящий на учете нарколога и психиатра мужчина лишен водительских прав

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В 2007 году мужчине было выдано водительское удостоверение на право управления транспортными средствами категории «В». В 2016 году его поставили на учет врача-нарколога. Кроме того, с 2012 года он состоит на учете у врача-психиатра с заболеванием, препятствующим управлению транспортным средством», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Тамалинского районного суда.

Он отметил, что при вынесении решения было учтено заключение врачебной комиссии, пришедшей к выводу о неспособности мужчины управлять автомобилем.
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