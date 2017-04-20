В «Березовой роще» под Пензой начал работу молодежный форум «Ласточка» Общество

Пенза, 20 апреля 2017. PenzaNews. II региональный молодежный форум «Ласточка» начал свою работу в санатории «Березовая роща» в 25 км от Пензы в четверг, 20 апреля.

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Более 80 человек в возрасте до 30 лет, среди которых — студенты, аспиранты и молодые специалисты, в течение трех дней будут работать над своими проектами в рамках четырех площадок: «Предприниматели и инноваторы», «Социальные инициативы и НКО», «Творчество и здоровый образ жизни», а также «Мы – россияне».

После того, как они разместились в номерах санатория, состоялась церемония открытия мероприятия.

Приветствуя собравшихся, заместитель начальника управления профессионального образования и молодежной политики регионального Минобразования Александр Бочкарев отметил, что форум, который впервые прошел в 2016 году, вызвал большой интерес.

«Я вам искренне завидую», — сказал он, добавив, что участников ждут насыщенные образовательные программы и встречи с экспертами.

По словам Александра Бочкарева, «Ласточка» представляет собой площадку, объединившую наиболее инициативную молодежь, которой отводится важная роль в жизни региона.

В свою очередь директор многофункционального молодежного центра Пензенской области, депутат Законодательного собрания региона Олег Куроедов нацелил участников на продуктивную работу.

«Дело осталось за малым: написать хорошие проекты и их успешно защитить», — пояснил он.

Олег Куроедов добавил, что те участники, которые не получат премии за лучшие проекты, смогут попытать удачу во время предстоящей всероссийской форумной кампании.

Также к молодым людям обратился директор санатория «Березовая роща» Сергей Селин, по словам которого, в учреждении нечасто можно увидеть так много здоровых, улыбающихся и энергичных людей.

Он пожелал участникам мероприятия успехов и выразил готовность создать максимально комфортные условия для работы команд.

Планируется, что лучшие проекты форума «Ласточка» будут названы в заключительный день — в субботу, 22 апреля.