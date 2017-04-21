В центре Пензы предложили устроить аттракцион со скоростным спуском по тросу Общество

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Предприниматель обратился к мэру Пензы Виктору Кувайцеву за содействием в согласовании монтажа аттракциона троллей, позволяющего с помощью натянутого под углом троса осуществить скоростной спуск между двумя зданиями — торгово-развлекательным комплексом «Высшая лига» и крытым многоэтажным паркингом.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что длина аттракциона составит 112 метров — это расстояние можно будет преодолеть примерно за 40 секунд.

Кроме того, мужчина выразил желание разместить на прилегающей территории паркинга мобильный веревочный парк.

Комментируя данное предложение, озвученное в ходе приема предпринимателей в минувший четверг, 20 апреля, Виктор Кувайцев пояснил, что для принятия окончательного решения необходимо более детально ознакомиться с идеей.

«Мы готовы рассмотреть данный проект, исходя из назначения территориальных зон, на которых находятся объекты. Кроме того, нужно учесть, чтобы аттракцион соответствовал общему архитектурному облику исторического центра города», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

Троллей (от английского «trolley», что означает «тележка, вагонетка») — натянутый под определенным углом трос, по которому люди перемещаются под силой тяжести. Относится к экстремальным развлечениям.

При обустройстве аттракциона особое внимание уделяется стартовой и финишной площадкам, которые должны отличаться повышенной прочностью.

Подобные развлечения доступны в разных городах России. В частности, стационарный троллей действует в Самаре на горнолыжной трассе «Красная Глинка».