16:39:37 Пятница, 21 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В центре Пензы предложили устроить аттракцион со скоростным спуском по тросу

08:07 | 21.04.2017 | Общество

Печать

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Предприниматель обратился к мэру Пензы Виктору Кувайцеву за содействием в согласовании монтажа аттракциона троллей, позволяющего с помощью натянутого под углом троса осуществить скоростной спуск между двумя зданиями — торгово-развлекательным комплексом «Высшая лига» и крытым многоэтажным паркингом.

В центре Пензы предложили устроить аттракцион со скоростным спуском по тросу

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что длина аттракциона составит 112 метров — это расстояние можно будет преодолеть примерно за 40 секунд.

Кроме того, мужчина выразил желание разместить на прилегающей территории паркинга мобильный веревочный парк.

Комментируя данное предложение, озвученное в ходе приема предпринимателей в минувший четверг, 20 апреля, Виктор Кувайцев пояснил, что для принятия окончательного решения необходимо более детально ознакомиться с идеей.

«Мы готовы рассмотреть данный проект, исходя из назначения территориальных зон, на которых находятся объекты. Кроме того, нужно учесть, чтобы аттракцион соответствовал общему архитектурному облику исторического центра города», — цитирует мэра пресс-служба городской администрации.

Троллей (от английского «trolley», что означает «тележка, вагонетка») — натянутый под определенным углом трос, по которому люди перемещаются под силой тяжести. Относится к экстремальным развлечениям.

При обустройстве аттракциона особое внимание уделяется стартовой и финишной площадкам, которые должны отличаться повышенной прочностью.

Подобные развлечения доступны в разных городах России. В частности, стационарный троллей действует в Самаре на горнолыжной трассе «Красная Глинка».
Актуальное
Читайте также
Заречный вырвался в лидеры инвестрейтинга городов и районов Пензенской области «Ростелеком» расширяет возможности тарифного плана «Игровой» для «Домашнего интернета»
Алексей Мерзликин из Пензы примет участие в чемпионате Европы В Пензе суд счел незаконным заключение комиссии, не признавшей дом аварийным
Жители Пензенской области выйдут на субботники 29 апреля В Пензе садоводы настояли на начале дачного сезона 22 апреля
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама