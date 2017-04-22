Под Пензой получивший удар в лицо мужчина выплатит компенсацию своему обидчику Общество

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Денежная компенсация морального вреда будет взыскана с жителя Пензенской области, получившего удар в лицо, в пользу его обидчика. Это следует из решения суда, копия которого имеется в распоряжении ИА «PenzaNews».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По делу установлено, что конфликт между мужчинами произошел в сентябре 2016 года.

В январе 2017 года гражданин, поднявший руку на оппонента, приговором мирового судьи был оправдан по частному обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Мировой судья признал установленным тот факт, что злоумышленник нанес удар кулаком в лицо мужчины, однако частный обвинитель не привел доказательств наличия у него перелома носа.

Обидчик в своем иске, поданном в районный суд, пояснил, что ему был причинен моральный вред: с момента получения копии заявления о привлечении к уголовной ответственности он постоянно находился в состоянии растерянности и внутренней подавленности, испытывал сильные душевные волнения, у него повысилось давление, появилась бессонница, что доставляло ему физические страдания.

С учетом изложенного он просил взыскать с частного обвинителя 30 тыс. рублей, однако, рассмотрев все обстоятельства дела, суд счел правильным снизить этот размер в три раза — до 10 тыс. рублей.

Решение пока не вступило в законную силу.