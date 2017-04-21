В мэрии Пензы состоялось мероприятие по случаю Дня местного самоуправления Общество

Пенза, 21 апреля 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню местного самоуправления, состоялось в администрации Пензы в пятницу, 21 апреля.

Фото: Pnzreg.ru

Сотрудников и ветеранов муниципальной службы, а также депутатов гордумы с праздником поздравили первые лица города и области.

«Я хочу поблагодарить за труд тех, кто создавал наш город, много трудился, чтобы Пенза развивалась, чтобы людям хотелось здесь жить», — сказал губернатор Иван Белозерцев, обращаясь к собравшимся.

Он отметил, что муниципальная власть, как никакая другая, знает нужды людей, поэтому взаимодействие с гражданами играет ключевую роль.

«Перед муниципальной властью на 2017 год поставлены серьезные задачи. Есть большое желание благоустроить Пензу настолько, чтобы жители других регионов, приезжая сюда, отмечали, какой это чистый, красивый и ухоженный город», — подчеркнул Иван Белозерцев.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев поблагодарил коллектив городской администрации за ответственное отношение к своей работе.

«Именно от качества нашего труда, ответственности, компетенции, самоотдачи, чуткого и внимательного отношения к людям зависит не только социально-экономическое развитие города, но и настроение пензенцев, их отношение и доверие к власти», — подчеркнул он.

В рамках мероприятия были отмечены люди, внесшие значительный вклад в развитие органов местного самоуправления, в их числе — Александр Калашников, возглавлявший мэрию в 1992–2000 годах. Он удостоен медали «За созидание во благо Пензы».