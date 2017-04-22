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В Пензе открыт дачный сезон

09:31 | 22.04.2017 | Общество

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Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Муниципальное унитарное предприятие «Арцис» приступило к обслуживанию населения Пензы на дачных маршрутах утром в субботу, 22 апреля.

В Пензе открыт дачный сезон

Фото: Penza-gorod.ru

«Транспорт вышел в полном объеме по всем направлениям», — проинформировал начальник управления транспорта и связи администрации Пензы Максим Иванкин мэра Виктора Кувайцева.

Он добавил, что автобусы отправляются строго по расписанию.

В соответствии с постановлением мэрии №519 от 29 марта 2017 года, дачные автобусы будут ходить три раза в неделю — по средам, субботам и воскресеньям до 1 июня, а также с 1 сентября и до окончания сезона.

В период с 1 июня по 1 сентября перевозка пассажиров будет осуществляться четыре раза в неделю — по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.

Стоимость проезда зависит от пояса, то есть от протяженности маршрута.

В случае оплаты проезда наличными она составляет: для 0 пояса (до 6 км) — 27 рублей, для 1 пояса (до 15 км) — 60 рублей, для 2 пояса (15–20 км) — 90 рублей, для 3 пояса (20–25 км) — 109 рублей, для 4 пояса (25–45 км) — 153 рубля.

При оплате путем безналичного расчета — с помощью «Транспортной карты члена СНТ» — проезд обойдется значительно дешевле: 18, 30, 35, 40 и 45 рублей соответственно.
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