Жители Пензенской области подали свыше 43 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ Общество

Пенза, 22 апреля 2017. PenzaNews. Более 43 тыс. деклараций по форме 3-НДФЛ за 2016 год представлено в налоговые органы Пензенской области по состоянию на 1 апреля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления ФНС России по региону, это почти на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Сумма налога к доплате в бюджет по представленным декларациям составила более 40 млн. рублей», — сказали в ведомстве.

В управлении добавили, что сумма налога к возврату из бюджета в связи с заявленными имущественными и социальными вычетами превысила 1 млрд. рублей.

«Из 25,7 тыс. физических лиц, обязанных декларировать доходы за 2016 год, за три месяца декларации представили 8,5 тыс. человек, или 33,1%», — отметили в пресс-службе.

Срок подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ для лиц, обязанных декларировать свои доходы, истекает 2 мая.